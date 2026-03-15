A causa della cancellazione del secondo superG maschile previsto a Courchevel, in Francia, per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, vengono confermati i 25 qualificati per le finali di Lillehammer. Tra questi c’è anche Christof Innerhofer, che si aggiunge agli altri atleti già selezionati. La decisione mantiene invariata la classifica di specialità e determina i partecipanti alle ultime competizioni stagionali.

La cancellazione del secondo superG maschile in programma a Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, porta con sé una conseguenza diretta: la classifica di specialità resta cristallizzata e vengono così definiti i 25 qualificati alle finali di Lillehammer. Saranno al via dell’ultima gara stagionale ben cinque azzurri: Giovanni Franzoni (quinto nella classifica di specialità con 240 punti), Dominik Paris (nono con 157), Mattia Casse (15° con 110), Christof Innerhofer (19° con 86) e Guglielmo Bosca (20° con 74). Va ricordato che a questi si aggiungerà il vincitore dei Mondiali Juniores, che otterrà una wild card per l’ultima gara stagionale, inoltre potranno prendere il via anche tutti quegli atleti che, pur non rientrando tra i primi 25 del superG, vantano più di 500 punti in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I qualificati per le finali di Coppa del Mondo in superG. C’è anche Christof Innerhofer

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