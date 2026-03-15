I Peccatori | Ryan Coogler trasforma il Blues e il sangue in un grido di libertà

A pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar 2026, Ryan Coogler presenta il suo nuovo film intitolato I Peccatori. Il regista ha saputo trasformare il racconto del blues e del sangue in un potente grido di libertà, ottenendo numerosi riconoscimenti e 16 candidature. La pellicola si distingue per aver sfidato le convenzioni del genere horror, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente. “Continua a ballare con il diavolo. un giorno ti seguirà fino a casa”. Dopo aver esplorato il mondo Marvel, Ryan Coogler porta sul grande schermo una storia ambiziosa, esplorando temi come il razzismo e la criminalità attraverso gli elementi del genere horror. Tutto ha inizio negli anni ’30 con due fratelli che, tornati nella loro città natale, vogliono investire i soldi guadagnati – dopo anni di servizio agli ordini del gangster Al Capone – per aprire un juke joint. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - I Peccatori: Ryan Coogler trasforma il Blues e il sangue in un grido di libertà Articoli correlati I Peccatori – il film di Ryan Coogler candidato agli Oscar mescola dramma storico e horrorI Peccatori è l’ultimo film di Ryan Coogler candidato agli Oscar in ben 16 categorie. Tutti gli aggiornamenti su Ryan Coogler Temi più discussi: Ryan Coogler (I peccatori); Il raro accordo di Ryan Coogler con Warner per I peccatori; I Peccatori, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026; Oscar 2026, chi è Ryan Coogler: la vita privata, la carriera e il sodalizio con Michael B. Jordan. Il raro accordo di Ryan Coogler con Warner per I peccatoriNel 2050 il regista deterrà completamente i diritti del suo film grazie al contratto con la Warner Bros. Una condizione inusuale, ma non senza precedenti… ... sentieriselvaggi.it Ryan Coogler (I peccatori)La nomination come miglior regista è una delle 16 candidature ottenute da I peccatori, film di cui Ryan Coogler non può che essere estremamente ... ilsole24ore.com A poche ore dagli Oscar la corsa per regia e sceneggiature si gioca ancora una volta tra due visioni del cinema contemporaneo che hanno riportato il pubblico nelle sale: i favoriti della vigilia sono Sinners - I Peccatori, il kolossal horror-thriller di Ryan Coogler facebook Il caso del nuovo film di Ryan Coogler, con il numero più alto di sempre di candidature agli Oscar, racconta un meccanismo ormai familiare: l’industria culturale occidentale che scambia l’hype mediatico per valore artistico x.com