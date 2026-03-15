In Toscana, tra il 2012 e il 2025, circa 3.000 attività commerciali hanno chiuso i battenti nei capoluoghi di provincia, tra negozi, alberghi e ristoranti. La desertificazione del settore commerciale continua a colpire diverse zone della regione, con un numero crescente di locali che abbandonano le vie centrali e i quartieri. La situazione riguarda sia attività storiche che nuove aperture che non sono riuscite a resistere.

Firenze, 15 marzo 2026 – Prosegue la desertificazione commerciale in Toscana. Nel complesso, tra il 2012 e il 2025 nei capoluoghi di provincia della regione sono scomparse complessivamente quasi 3mila attività tra negozi, alberghi e ristoranti. In valore assoluto le perdite maggiori si registrano nelle province di Firenze (-654 attività) e Livorno (-553), seguite da Pisa (-302), Arezzo (-270) e Massa Carrara (-263). Un negozio chiuso per cessata attività (Foto archivio Ansa) Le città più colpite L’ultima edizione dell’osservatorio “Città e demografia d’impresa” dell’Ufficio studi Confcommercio, che ha analizzato l’andamento delle attività... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I negozi (e non solo) continuano a sparire: 3mila attività chiuse in Toscana

Articoli correlati

Monza blindata, attesi oltre 3mila tifosi: strade chiuse e divietiAll'U-Power Stadium, sabato 14 marzo, sono attesi oltre 3mila tifosi per la partita Monza-Palermo, un incontro sportivo decisamente importante nella...

Una raccolta di contenuti su I negozi e non solo continuano a...

Temi più discussi: I negozi (e non solo) continuano a sparire: 3mila attività chiuse in Toscana; Integrazione tra 118 e cure palliative territoriali: il modello della Asl Toscana Sudest; Il vino abbraccia le produzioni Dop e Igp; A Firenze i reati dei minorenni sono aumentati di sei volte in dieci anni.

I negozi (e non solo) continuano a sparire: 3mila attività chiuse in ToscanaPer lo studio di Confcommercio che fotografa la contrazione in testa c’è Massa, poi Livorno e Pistoia. Per il direttore Franco Marinoni si deve agire rafforzando le politiche di rigenerazione urbana s ... lanazione.it

Sempre meno negozi nelle città italiane. Dal 2012 hanno chiuso i battenti in 156milaUna città senza negozi è una città meno sicura. Accelera la desertificazione commerciale in Italia ma, a questo punto, il fenomeno non riguarda più solo i ... ilmessaggero.it

Dalla cucina povera toscana, un comfort food davvero "comfort" facebook

Blocco delle gite, gli studenti in autogestione: «Prenotato in Toscana» x.com