I Lions ed i Leo di Fasano insieme per la raccolta dei farmaci

Il Lions Club Fasano e il Leo Club Fasano organizzano una giornata di raccolta farmaci da banco di prima necessità sabato 21 marzo 2026. Entrambi i club invitano la comunità a contribuire portando prodotti essenziali, con l’obiettivo di sostenere chi ha bisogno di farmaci di uso quotidiano. La collaborazione tra i due gruppi mira a coinvolgere i cittadini in questa iniziativa di solidarietà.

Chi vorrà partecipare all’iniziativa di solidarietà potrà recarsi, nella giornata di sabato, presso le due farmacie fasanesi aderenti FASANO - Il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano per la giornata di sabato 21 marzo 2026 promuovono una raccolta di farmaci da banco di prima necessità. Chi vorrà partecipare all’iniziativa di solidarietà potrà recarsi, nella giornata di sabato, presso le due farmacie fasanesi aderenti: “Farmacia Lanzisera”, in via Roma n. 147, e “Farmacia Barnaba”, in via Tinella n. 52A. I farmaci raccolti saranno distribuiti alle famiglie seguite dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Fasano. I presidenti dei due Club, Angela Abbracciante e Fabio Vassilantonakis, invitano tutti i cittadini a donare evidenziando che “la raccolta farmaci rappresenta un gesto di grande valore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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