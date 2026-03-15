Sabato mattina, 14 marzo, il presidente ucraino è tornato a Kyiv da Parigi e si è recato al Palazzo Mariyinsky, la residenza ufficiale dei presidenti. Durante un discorso, ha affermato che i droni rappresentano una risorsa fondamentale per il suo paese, concludendo così la sua visita all’estero. La visita si è svolta nel contesto di incontri diplomatici con rappresentanti francesi.

Petroliere, cargo, portarinfuse. Tutte le navi colpite dall'Iran nel Golfo Sabato mattina, 14 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è rientrato a Kyiv da Parigi. Poco dopo il suo arrivo, si è recato al Palazzo Mariyinsky, la residenza cerimoniale dei presidenti dell'Ucraina costruita nel XVIII secolo. Ha consegnato delle onorificenze al personale militare ucraino in occasione della Giornata del Volontario. Successivamente, in una delle sale del palazzo, situata accanto al Parlamento, ha spiegato ai giornalisti, tra cui Il Foglio, come la situazione in medio oriente sta influenzando l'Ucraina. Zelensky ha criticato la decisione degli Stati Uniti di sospendere le sanzioni sulle vendite di petrolio russo: "Non aiuterà il mondo, aiuterà solo la Russia". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "I droni sono il nostro petrolio", dice Zelensky

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