In Inghilterra, sono state rimosse alcune immagini scolastiche dopo che sono state definite blasfeme, secondo quanto riportato. La decisione è stata presa in risposta a pressioni legate alle sensibilità religiose islamiche. Le autorità scolastiche hanno deciso di eliminare i disegni dei bambini considerati offensivi, adattando così il materiale didattico alle richieste di rispetto verso le pratiche religiose.

L’Inghilterra sta man mano rinnegando la propria storia, cultura e radici in nome dell’Islam. È il Paese che, forse, sta cambiando faccia più rapidamente nel Vecchio Continente e lo sta facendo con la spinta delle comunità musulmane che cercano di imporre la propria religione e cultura a scapito di quella locale. E lo fanno trovando dall’altra parte il terreno fertile del progressismo e della finta accoglienza, che diventa però sottomissione e apre autostrade a chi ha nella vocazione del proprio credo la conquista. Nel nord dell’Inghilterra è stato presentato il progetto “Share the journey” che ha lo scopo di “dimostrare un approccio sensibile e positivo alla diversità religiosa e culturale a alunni, genitori e tutori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “I disegni dei bimbi sono blasfemi”. L’Inghilterra cade sotto i dettami dell’Islam

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