Durante la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, una campagna di sensibilizzazione evidenzia alcuni segnali preoccupanti legati ai disturbi alimentari, come il calo di peso, le abbuffate e una pratica eccessiva di sport. Questi segnali sono stati messi in rilievo come indicatori che richiedono attenzione, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni che li accompagnano.

"Ci sono segnali che pesano più di quanto immagini": lo ricorda una delle campagne di sensibilizzazione lanciata nella “Giornata nazionale del fiocchetto lilla“, dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Ats Milano riporta i principali "segnali d’allarme" in una guida online per far luce su anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, Arfid - ovvero disturbo evitante o restrittivo dell’assunzione di cibo non legato alla paura di ingrassare - e forme emergenti, come ortoressia, vigoressia e drunkoressia. Tra i campanelli di allarme: "Forte riduzione del peso, rifiuto di aumentare il peso corporeo, digiuno o semi-digiuno, comportamenti di eliminazione come il vomito, abbuffate incontrollate e comportamenti disfunzionali come attività fisica eccessiva o uso di lassativi e diuretici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I campanelli d’allarme. Calo di peso, abbuffate ma anche troppo sport

Articoli correlati

Abbuffate di Natale, i consigli della nutrizionista per tornare in forma: “No digiuni ma fare sport”(Adnkronos) – Cenoni, pranzi e aperitivi durante le feste sono un'occasione per stare in famiglia e con gli amici.

Abbuffate natalizie, ecco quanto peso puoi accumulare in poche settimaneMettere su qualche chilo durante le feste natalizie è un’esperienza comune, tanto da essere considerata quasi inevitabile.

Contenuti utili per approfondire I campanelli d'allarme Calo di peso...

Discussioni sull' argomento I campanelli d’allarme. Calo di peso, abbuffate ma anche troppo sport; Salute del pancreas dopo i 60 anni: ecco gli esami da mettere in agenda; Sovrallenamento, perché per gli atleti (e non solo loro) superare la soglia può essere rischioso; Relazioni tossiche: Così si riconoscono i campanelli d'allarme.

Quando il tetto inizia a dare segnali: infiltrazioni, tegole mosse e altri campanelli d’allarme da non ignorareIl tetto è una delle parti più esposte di qualsiasi edificio. Sole, pioggia, gelo, sbalzi di temperatura: ogni stagione lascia il proprio segno. Per anni ... lifestyleblog.it

I canoni di affitto della città vecchia in netto calo rispetto al centro. Le associazioni: “Rischiamo che la desertificazione cresca” facebook

#piazzapulita Serra sul calo di Meloni: "Non prende le distanze da Trump per un vincolo culturale". Formigli: "O per paura" x.com