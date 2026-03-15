I campanelli d’allarme Calo di peso abbuffate ma anche troppo sport
Durante la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, una campagna di sensibilizzazione evidenzia alcuni segnali preoccupanti legati ai disturbi alimentari, come il calo di peso, le abbuffate e una pratica eccessiva di sport. Questi segnali sono stati messi in rilievo come indicatori che richiedono attenzione, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni che li accompagnano.
"Ci sono segnali che pesano più di quanto immagini": lo ricorda una delle campagne di sensibilizzazione lanciata nella “Giornata nazionale del fiocchetto lilla“, dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Ats Milano riporta i principali "segnali d’allarme" in una guida online per far luce su anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, Arfid - ovvero disturbo evitante o restrittivo dell’assunzione di cibo non legato alla paura di ingrassare - e forme emergenti, come ortoressia, vigoressia e drunkoressia. Tra i campanelli di allarme: "Forte riduzione del peso, rifiuto di aumentare il peso corporeo, digiuno o semi-digiuno, comportamenti di eliminazione come il vomito, abbuffate incontrollate e comportamenti disfunzionali come attività fisica eccessiva o uso di lassativi e diuretici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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