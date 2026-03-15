I cambi di Palladino e la reazione nel secondo tempo | Atalanta a San Siro un ottimo punto

L’Atalanta si presenta a San Siro contro l’Inter con un nuovo allenatore e cambia formazione rispetto alle ultime partite. Nel secondo tempo, l’allenatore Palladino inserisce nuovi giocatori e modifica il sistema di gioco, portando a un pareggio che permette alla squadra di evitare la sconfitta contro la capolista. La partita si conclude con un risultato che soddisfa entrambe le squadre, dopo un primo tempo equilibrato.

L’Atalanta ferma l’Inter a San Siro e torna a fare punti con la capolista dopo tantissimi anni. Era un match che temevo molto, soprattutto per il possibile contraccolpo psicologico dopo la debacle subita contro il Bayern. E di fronte c’era la prima della classe, anch’essa peraltro proveniente dalla sconfitta nel derby. Due squadre quindi che cercavano un riscatto. leggi anche. Serie a, 29ª giornata Krstovic risponde a Pio Esposito e spezza il tabù Inter: l’Atalanta strappa l’1-1 a San Siro. Alla fine dei conti, meglio la Dea dei meneghini, che non sono stati certamente all’altezza della loro fama. Davanti a circa 500 tifosi nel settore ospiti, la formazione atalantina è partita piuttosto contratta, forse più con l’intenzione di fermare le manovre avversarie che non di offendere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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“In tribuna Gervasoni e De Marco dell’AIA (come i vertici) fanno capire che almeno sul rigore l’Inter ha ragione. Era successo anche l’anno scorso, dopo il KO a San Siro con la Roma, per un fallo non visto di Ndicka su Bisseck” #CorriereDellaSera x.com

Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter perde altri punti a San Siro. Al vantaggio di Esposito, risponde Krstovic. facebook