Nella nuova guida di “I Borghi più belli d’Italia Emilia Romagna” compare anche Montechiarugolo, un paese che si aggiunge alle località raccomandate per il suo patrimonio e il suo fascino. La pubblicazione include diverse destinazioni della regione, evidenziando le caratteristiche che rendono ciascun borgo unico e degno di visita. La guida si rivolge a chi desidera scoprire le bellezze nascosti dell’Emilia Romagna.

La guida dedica tre pagine alle bellezze e alle attrazioni di Montechiarugolo: il Castello e la leggenda della Fata Bema, la storia del Borgo, ma anche le vicine Terme di Monticelli C’è anche Montechiarugolo nella nuova guida pubblicata da “I Borghi più belli d’Italia Emilia Romagna”. L’associazione è stata costituita nel 2024 tra i comuni dell’Emilia Romagna che fanno parte de “I Borghi più belli d’Italia” (Bagnara di Romagna, Bagno di Romagna, Bobbio, Castell’arquato, Compiano, Dozza, Fiumalbo, Gualtieri, Montechiarugolo, Montefiore Conca, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano, Vernasca) con l’obiettivo promuovere strategie condivise per la promozione territoriale dei territori aderenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Borghi più belli d’Italia, 7 new entry nella mappa dei luoghi da scoprire: dove si trovano e perché visitarliDa nord a sud, 7 i nuovi borghi sono stati riconosciuti come i più belli d'Italia per la loro storia, cultura e architettura e il numero della lista...

Approfondimenti e contenuti su Emilia Romagna

Temi più discussi: I Borghi più belli d’Italia in Emilia Romagna: nella guida c’è anche Montechiarugolo; Fiorello Primi: Così sono nati I Borghi più belli d'Italia. Vi racconto i miei anni da sindaco di Castiglione del Lago; Il Comune di Baveno a Rimini per Key Energy Transition Expo; Borghi medievali italiani che sembrano usciti da una favola.

Bagno tra i Borghi più belli d’Italia. Il Festival si è tenuto a BellanoIl nostro Comune ha preso parte, nei giorni scorsi, al 17° Festival Nazionale de I Borghi più Belli d’Italia, ospitato, quest’anno a Bellano, nella splendida cornice del lago di Como. Lo comunicano, ... ilrestodelcarlino.it

Fiorello Primi: Così sono nati I Borghi più belli d'Italia. Vi racconto i miei anni da sindaco di Castiglione del LagoFiorello Primi - ex sindaco di Castiglione del Lago, presidente de I Borghi più belli d’Italia, una passione per il rock e la batteria - ha le idee ben chiare su come si possono realizzare i progetti, ... corrieredellumbria.it

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna (Michele De Pascale) ha pubblicato sui social un video in cui spiega perché voterà NO al referendum sulla giustizia. Qui rispondo punto per punto alle sue argomentazioni. Buon dibattito e buona riflessione a tutti! - facebook.com facebook

Emilia-Romagna, l'accordo sui medici di base e il ruolo unico «bocciati» sulla parità di genere: «Insufficienti le tutele per la maternità» x.com