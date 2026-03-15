Il Comune di Poggio Renatico ha organizzato un incontro per presentare uno studio sugli hub urbani e le attività che li collegano. L’appuntamento è rivolto a cittadini, commercianti e operatori economici, che avranno modo di conoscere i dettagli del progetto e le sue implicazioni. La riunione si terrà presso la sede comunale e sarà un momento di confronto diretto tra amministrazione e partecipanti.

Il Comune di Poggio Renatico invita cittadini, commercianti e operatori economici a partecipare all’incontro pubblico dedicato alla presentazione degli studi di fattibilità per il riconoscimento degli Hub urbani e di prossimità, un progetto che punta a valorizzare il tessuto commerciale e i servizi del territorio. L’appuntamento è in programma per lunedì 16 marzo alle ore 21.00 presso la Sala Lambertini del Castello Lambertini a Poggio Renatico. Durante la serata saranno illustrati gli studi di fattibilità realizzati per il riconoscimento degli Hub, oltre alle modalità di adesione per le attività e i soggetti interessati a partecipare al progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hub urbani, le attività fanno rete. Incontro per presentare lo studio

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