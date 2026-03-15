A Torino, nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere, si tiene la terza edizione di Horeca Expoforum, un evento che vede la partecipazione di circa 300 brand del settore horeca. L’appuntamento riunisce operatori del settore, aziende e professionisti per discutere e presentare novità legate all’ospitalità. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra le diverse realtà che operano nel campo.

Il futuro dell’ospitalità si scrive oggi a Torino, dove il Padiglione 3 del Lingotto Fiere ospita la terza edizione di Horeca Expoforum. Sono oltre 300 i brand nazionali e internazionali che hanno trasformato i 14.000 metri quadrati in un hub strategico per ristorazione, hotellerie e food service. L’evento, organizzato da Gl events Italia, non è solo una fiera ma una piattaforma dove innovazione e competenze professionali si incontrano per ridefinire il settore. La sostenibilità e la lotta allo spreco alimentare sono al centro dei lavori, temi affrontati con l’intervento della deputata Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera e prima firmataria della legge 1662016. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Horeca a Torino: 300 brand ridisegnano l’ospitalità

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