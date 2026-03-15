Hollywood blocca Seedance 2.0 | il rischio copyright ferma

Il lancio globale di Seedance 2.0, il generatore di video, previsto per metà marzo, è stato temporaneamente bloccato a causa di azioni legali da parte degli studi cinematografici di Hollywood. La decisione ha fermato la distribuzione del software, che avrebbe rappresentato un nuovo passo nel settore della tecnologia video. La situazione ha portato alla sospensione delle attività di lancio previste per questa data.

Il lancio globale del generatore di video Seedance 2.0, previsto per la metà di marzo, è stato bloccato dalle pressioni legali degli studi cinematografici di Hollywood. Bytedance ha deciso di mettere in pausa il rilascio internazionale mentre il team legale risolve le contestazioni sul copyright e gli ingegneri implementano nuove protezioni contro l’uso non autorizzato di personaggi protetti da diritti d’autore. L’incidente evidenzia come la tecnologia abbia raggiunto un livello di realismo tale da scatenare una reazione immediata da parte dell’industria dello spettacolo, con lettere formali inviate da Disney, Netflix e altri grandi player che definiscono le violazioni come sistemiche e deliberate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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