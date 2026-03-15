Dopo la vittoria contro il Lecce, Antonio Conte ha commentato le prestazioni di Rasmus Hojlund durante la conferenza stampa. Il tecnico ha sottolineato come la crescita del giocatore sia impressionante e meriti attenzione. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sul rendimento del giovane attaccante, evidenziando i miglioramenti evidenti nelle ultime partite. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito.

Antonio Conte ha parlato di Rasmus Hojlund in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Il tecnico ha tracciato un bilancio della stagione dell’attaccante danese, confermando la stima per un ragazzo che ha compiuto enormi passi avanti. Non è solo una promozione di circostanza: Conte ha individuato con precisione dove il classe 2005 è migliorato e dove ancora può crescere. I progressi di Hojlund secondo Conte. Le parole del mister non lasciano spazio a dubbi: “È un ragazzo che è cresciuto tanto, può migliorare sul colpo di testa. Su altre situazioni è cresciuto tanto, sull’attacco alla profondità e la difesa della palla”. Questa analisi tattica mostra come Hojlund abbia fatto passi in avanti significativi nelle situazioni di gioco dinamico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund, la crescita è spaventosa: le parole di Conte sono un manifesto

Articoli correlati

Leggi anche: Champions League, Napoli a caccia dei playoff: le parole di Conte e Hojlund

Leggi anche: È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte

Approfondimenti e contenuti su Hojlund la crescita è spaventosa le...

Temi più discussi: Conte: Hojlund? Cresce tanto, dipende tutto da lui! Anguissa, McTominay, De Bruyne e il mio futuro…; Romano annuncia: Il #napoli ha deciso di riscattare #Hojlund. Ma #Manna lo aveva detto già a dicembre Il club è pronto a pagare i 44 milioni di euro allo United che uniti ai 6 per il prestito porteranno a 50 il prezzo di Hojlund https://www.ilnapolista.it/2026/03; Manna: Napoli, il futuro è con Conte e McTominay. Poi le critiche al Var e parla del riscatto di Hojlund; Napoli-Lecce 2-1, le pagelle: Politano (7) e Hojlund (7) decisivi, De Bruyne (7) incanta il Maradona.

Conte: Hojlund? Cresce tanto, dipende tutto da lui! Anguissa, McTominay, De Bruyne e il mio futuro…La crescita di Hojlund e non soltanto: ecco le parole di Antonio Conte a DAZN e in conferenza. msn.com

Conte elogia Hojlund: Cresciuto tanto e può farlo ancora: dipende da lui...Il tecnico promuove l'attaccante danese in conferenza: è migliorato tanto in stagione ma ha ancora margini. Conte conferma la sua stima per Hojlund ... tuttonapoli.net

Il Lecce parte fortissimo al Maradona #Hojlund e #Politano la ribaltano nella ripresa #NapoliLecce #SerieAEniLive #DAZN x.com