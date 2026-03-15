Hockey Paralimpico | record di affluenza USA battono

L'Arena Santa Giulia ha accolto la finale di hockey su ghiaccio delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, registrando il tutto esaurito con più di 11.000 spettatori presenti. Gli Stati Uniti hanno ottenuto la vittoria in questa partita. L'evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione per il pubblico presente, che ha assistito alla sfida tra le nazionali in gara.

L’Arena Santa Giulia ospita la finale di hockey su ghiaccio delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, un evento che ha raggiunto il tutto esaurito con oltre 11.500 biglietti venduti. Gli Stati Uniti hanno sconfitto il Canada per 6-2, stabilendo un nuovo record storico di affluenza per questa disciplina paralimpica. Oltre ai numeri grezzi, l’atmosfera negli spalti è stata dominata da una folla mista: tifosi statunitensi e canadesi si sono mescolati a numerosi italiani che hanno sostenuto la squadra canadese, nonostante la sconfitta contro i favoriti americani. La presenza di personalità come Bebe Vio, visibile sul maxi schermo mentre riceveva gli applausi della folla, ha aggiunto un tocco di unità nazionale alla celebrazione sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey Paralimpico: record di affluenza, USA battono Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio femminile, gli USA pareggiano in extremis e battono il Canada all’overtime in finale Sledge hockey, esordio difficile per l’Italia alle Paralimpiadi. Gli USA battono nettamente gli azzurriComincia con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana di sledge hockey, da oggi impegnata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. USA Vs Italy Para Ice Hockey Highlights | Milano Cortina 2026 Una raccolta di contenuti su Hockey Paralimpico Temi più discussi: Stati Uniti e Canada si sfidano per l’oro alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena; Para Ice Hockey: pubblico da record, 8.992 spettatori per Italia-USA; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Milano-Cortina 2026, record di biglietti per l'hockey paralimpico: quasi in 9mila sugli spalti per Stati Uniti-Italia. Si chiudono le Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Oltre 600 atleti, 412 medaglie, il record di pubblico dell’hockey: tutti i numeriNonostante le critiche e gli inviti al cambiamento (la ministra Locatelli ha auspicato un evento unico con le Olimpiadi), questa edizione si chiude con dati soddisfacenti, tra cui gli oltre 11mila big ... msn.com Paralimpiadi, record di medaglie per l'Italia e Arena Santagiulia sold out per la finale di hockeySi chiudono i Giochi paralimpici di Milano Cortina, segnati dal ritorno ufficiale di Russia e Bielorussia mentre prosegue la guerra contro l'Ucraina ... milanotoday.it Portiere della nazionale italiana di para ice hockey, già miglior portiere del mondo, protagonista di quattro paralimpiadi, Santino Stillitano è una delle figure simbolo del movimento paralimpico azzurro. «L’unica vera rabbia che ho provato nella vita è non sape facebook Nel torneo di hockey su ghiaccio paralimpico, aperto a partecipanti di entrambi i sessi dal 1998, finora solo tre donne avevano preso parte alla competizione: Yu Jing, Lena Schroeder e Birgit Skarstein Mjaasund Oeyen Akari Fukunishi ha scritto una nuova p x.com