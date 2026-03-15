Ho tentato il suicidio con 13 boccette di Xanax Mi chiedevo | ‘Perché sono nato se mi è successo tutto questo?’ Sono salvo per 4 minuti | il racconto choc di GionnyScandal

Un artista ha raccontato di aver tentato il suicidio ingerendo 13 boccette di Xanax, chiedendosi il motivo della propria esistenza mentre si trovava in imminente pericolo di vita. Ha spiegato di essere stato salvato dopo quattro minuti e ha aggiunto che la musica ha avuto un ruolo fondamentale nel suo salvataggio. La sua testimonianza è stata condivisa durante una puntata del programma televisivo trasmesso su Canale 5.

Il rapper, tra i protagonisti del "Grande Fratello Vip" dal prossimo 17 marzo, racconta la sua difficile storia a "Verissimo" “La musica mi ha salvato”. Lo dice GionnyScandal a Verissimo nella puntata in onda sabato 14 marzo su Canale 5. Una storia intensa e dolorosa la sua, segnata da tanti lutti e momenti di grande difficoltà che lo hanno portato anche a un passo dal suicidio. Il rapper, che dal 17 marzo sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, viene adottato all’età di 2 anni, a 5 perde il padre adottivo e solo durante l’adolescenza scopre di essere stato adottato. Nel frattempo, poco tempo prima, a 10 anni, perde pure la madre:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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