Hiljemark non molla | Testa solo alla partita Salviamo l’orgoglio Vogliamo migliorare

Hiljemark, calciatore svedese, ha dichiarato di concentrarsi esclusivamente sulla prossima partita, sottolineando l’importanza di salvare l’orgoglio della squadra e di migliorare le prestazioni. Non ha fatto riferimenti a cause esterne o a motivazioni più profonde, limitandosi a parlare del presente e delle sfide in corso. Il suo impegno si traduce in parole chiare, senza fronzoli o ambiguità.

di Lorenzo Vero Hiljemark si sforza sempre a parlare in italiano. E questo fatto è più che apprezzabile. E la povertà di vocaboli ancora in suo possesso lo portano a essere sempre molto preciso nelle dichiarazioni. Lo ha fatto anche nell’ultima conferenza stampa: "Abbiamo vissuto un inizio settimana duro. Come voi, anche io voglio sempre vincere. Quando non succede passo una brutta settimana". La sconfitta contro la Juventus ha lasciato degli strascichi: "Cinquanta minuti li abbiamo fatti bene, poi no. Tutti dobbiamo lavorare per cambiare atteggiamento. Nel corso degli allenamenti ho visto una buona reazione, speriamo che si veda anche in campo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hiljemark non molla: "Testa solo alla partita. Salviamo l’orgoglio. Vogliamo migliorare" Articoli correlati Hiljemark pre-partita: «Felice di essere qui, oggi vogliamo regalare uno spettacolo»Nel contesto della 25ª giornata di Serie A 2025-2026 tra Pisa e Milan, le dichiarazioni di Oscar Hiljemark offrono una visione chiara... Conferenza stampa Hiljemark alla vigilia di Pisa Cagliari: «Non penso alla pressione. Dobbiamo dimostrare orgoglio in campo»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.