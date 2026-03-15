Harmony Dogs a Cesenatico | oltre l’obbedienza

Una delegazione dal Costa Rica è arrivata a Cesenatico per iniziare la prima sede italiana di Harmony Dogs, un progetto dedicato a migliorare il rapporto tra persone e cani attraverso metodi di addestramento. L’apertura della struttura rappresenta un passo importante per l’introduzione di nuove tecniche nel settore. La presenza della delegazione segna l’inizio di un percorso che coinvolge addestratori e appassionati locali.

Una delegazione proveniente dal Costa Rica è arrivata a Cesenatico per avviare la prima sede italiana di Harmony Dogs, un progetto che mira a ridefinire il rapporto tra uomo e cane. L’iniziativa, già operativa da sei anni in America Centrale, punta a creare legami emotivi profondi basati su rispetto e comunicazione reciproca. I fondatori Karen Mizrahi, Leon Anchieta e Glen David Chaves Cervantes stanno attualmente instaurando i contatti necessari per trasformare questa visione in una realtà concreta sul territorio della riviera romagnola. L’obiettivo non è l’addestramento tradizionale basato sull’obbedienza cieca, ma la formazione di cani capaci di comprendere le esigenze emotive dei proprietari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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