Hamilton-Leclerc duello show! Guarda tutti i sorpassi

Nel Gran Premio di Cina, Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono affrontati in un duello acceso con numerosi sorpassi e controsorpassi. La Ferrari ha mostrato grande aggressività in pista, mentre la Mercedes di Kimi Antonelli ha concluso la gara al primo posto. Hamilton si è piazzato terzo, mentre Leclerc ha combattuto duramente per mantenere la posizione. La gara è stata caratterizzata da un confronto intenso tra i due piloti.

Al di là del solo 3° posto di Lewis Hamilton, la Ferrari ha dato spettacolo in Cina: sorpassi e controsorpassi tra il 7 volte campione del Mondo e Charles Leclerc nel Gran Premio che poi ha visto trionfare la Mercedes di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton-Leclerc, duello show! Guarda tutti i sorpassi Articoli correlati F1, battaglia furibonda tra Hamilton e Leclerc! Sorpassi a ripetizione e incidente sfiorato a ShanghaiNella giornata della storica vittoria in Cina di Kimi Antonelli, a fare notizia è anche il primo podio dell’avventura ferrarista di Lewis Hamilton al... LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: FURIBONDO CORPO A CORPO HAMILTON-LECLERC! Sorpassi a ripetizione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro/56 Adesso Antonelli può gestire ben 7 secondi e mezzo di margine sul compagno di squadra. F1, GP d'Australia, gli highlights della prima gara della stagione 2026 a Melbourne Tutti gli aggiornamenti su Hamilton Leclerc duello show Guarda... Temi più discussi: Roba da batticuore: il duello Leclerc-Hamilton nella Sprint del GP Cina; Gp Cina: la Sprint a Russell, scintille tra Leclerc e Hamilton; GP di Cina, gara Sprint: vince Russell dopo un gran duello con Hamilton, poi superato da Leclerc; Furia Leclerc contro Hamilton in gara Sprint Gp Cina, cos'è successo in Formula 1. Ferrari, il duello show in Cina e il primo podio in rosso di Hamilton. VIDEODopo la Sprint di sabato, la Ferrari regala spettacolo anche nella gara lunga, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton protagonisti di un duello mozzafiato che è proseguito per oltre 10 giri. A spuntarla ... sport.sky.it Pagelle Gp Cina F1: Antonelli è diventato grande, Hamilton e Leclerc show da infarto. Alpine, effetto BriatoreVoti, pagelle, top e flop del Gp di Cina con la prima storica vittoria di Antonelli davanti a Russell e con Hamilton che ha battuto Leclerc. Tracollo McLaren e Verstappen, impresa Alpine di Briatore ... sport.virgilio.it Il 19enne della Mercedes precede Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc.... facebook LAP 36/56 Leclerc locks up into the hairpin, and Hamilton is through for P3! #F1 #ChineseGP x.com