Jürgen Habermas, filosofo e sociologo tedesco, è considerato uno dei principali esponenti della tradizione filosofica del Novecento e del primo ventennio del nuovo secolo. La sua attività si è concentrata sull’analisi delle dinamiche del dialogo e della comunicazione, contribuendo a sviluppare teorie che hanno influenzato il pensiero contemporaneo. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama intellettuale internazionale.

Jürgen Habermas è stato uno dei pensatori più influenti del Novecento e dei primi decenni del XXI secolo. La notizia della sua scomparsa riporta alla mente non solo l’importanza del suo lavoro filosofico e sociologico, ma anche il ruolo che le sue idee hanno avuto nella formazione di intere generazioni di studenti di scienze sociali e della comunicazione. Per molti di noi, incontrarlo è avvenuto tra le pagine dei manuali universitari. Nei corsi di teoria della comunicazione o di sociologia, Habermas era una presenza quasi inevitabile. I suoi libri richiedevano attenzione e pazienza, ma offrivano anche una prospettiva potente: l’idea che la comunicazione non sia soltanto uno scambio di informazioni, bensì il fondamento stesso della vita democratica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Habermas e l’arte del dialogo, la lezione dell’ultimo gigante di Francoforte

Articoli correlati

Leggi anche: Addio al filosofo tedesco Jurgen Habermas, l’ultimo grande erede della scuola di Francoforte

Habermas, il gigante del pensiero critico: voce dell’Europa unita e dell’impegno pubblicoRoma, 14 marzo 2026 – Con la scomparsa di Jürgen Habermas, avvenuta ieri a Starnberg, nel sud della Germania, a tre mesi dal compimento dei 97 anni,...

Approfondimenti e contenuti su Habermas e l'arte del dialogo la...

Temi più discussi: Addio a Jürgen Habermas, principale erede della Scuola di Francoforte; Jürgen Habermas morto a 96 anni: addio al filosofo che ha segnato il pensiero europeo contemporaneo; Jurgen Habermas morto a 96 anni: il filosofo tedesco era l'ultimo gigante della Scuola di Francoforte; ?Zandomeneghi e Degas, la mostra da record: oltre 3mila visitatori a ?Palazzo Roverella.

Jürgen Habermas, il lungo viaggio oltre l’Illuminismo: la modernità è razionalità e dialogoErede della Scuola di Francoforte, poi seppe superarla. Nella comunicazione entrano in gioco la morale e la politica ... corriere.it

Chi è Jürgen Habermas, il più importante filosofo del 900: intellettuale pubblico globale, l’idealista che insegnava a pensare da séAddio a uno degli appartenenti alla Scuola di Francoforte di Max Horkheimer e Theodor W. Adorno. Vedeva nei social media un pericolo per la libera formazione della volontà politica e per i processi di ... msn.com

Mai vista la timeline così piena di post in tedesco. #Habermas x.com

A #Starnberg, nella #Germania meridionale, il filosofo e sociologo tedesco #JurgenHabermas, uno dei maggiori esponenti della scuola di #Francoforte, famosa tra l'altro per le analisi del capitalismo e i dei nuovi totalitarismi del XX secolo facebook