Ha la febbre alta va in ospedale e la dimettono con del paracetamolo | bimba di 4 anni muore il giorno dopo

Una bambina di 4 anni si è recata in ospedale a causa di febbre alta. Dopo aver ricevuto una dose di paracetamolo, è stata dimessa nel giro di poche ore. Il giorno successivo, la piccola ha smesso di respirare ed è deceduta. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle procedure di controllo e monitoraggio in pronto soccorso.

È arrivata in pronto soccorso con la febbre alta, le è stato somministrato un po’ di paracetamolo, è stata dimessa da qualche ora, ma il giorno dopo ha smesso di respirare. Una bambina di quattro anni, ucraina e residente in provincia di Rimini, è morta nella mattinata di sabato 14 marzo all’ospedale Infermi dopo un peggioramento improvviso delle condizioni di salute. La corsa in ospedale e le prime cure. La piccola era stata accompagnata venerdì sera, alle 21.30, all’ambulatorio urgenze pediatriche. Alla bambina era comparsa la febbre intorno alle 18, senza altri sintomi. Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna, il personale medico aveva riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica regolari. 🔗 Leggi su Open.online

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