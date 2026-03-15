Guido Crosetto | Tutto il personale militare italiano non è stato coinvolto nell’attacco

Da liberoquotidiano.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in Kuwait, presso la base di Al Salem, è stato colpito uno shelter che ospitava un velivolo da ricognizione a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana. Guido Crosetto ha dichiarato che tutto il personale militare italiano non è stato coinvolto nell’attacco. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali conseguenze immediate.

“Questa mattina in Kuwait, presso la base di Al Salem, è stato colpito uno shelter al cui interno era ricoverato un velivolo da ricognizione a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana. Tutto il personale militare italiano presente nella base era al sicuro e non è stato coinvolto nell’attacco. Dell’evento ho immediatamente informato il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Vice Presidenti del Consiglio e tutti i leader delle forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione della situazione. Insieme al Presidente del Consiglio ed a tutto il Governo seguo con la massima... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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