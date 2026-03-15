Il ristorante Guido si prepara a festeggiare ottant’anni nel 2026, un anniversario che rappresenta un capitolo importante nella storia della ristorazione di Rimini. La struttura, nata come semplice locale, ha attraversato decenni di cambiamenti, mantenendo sempre alta la qualità e l’attenzione ai dettagli, arrivando a conquistare una stella Michelin. La data segna un risultato significativo per il settore locale.

Il ristorante Guido compie ottant’anni nel 2026, segnando un traguardo storico per la ristorazione riminese. Da una baracca di legno del dopoguerra alla stella Michelin ottenuta nel 2008, il percorso della famiglia Raschi riflette l’evoluzione del turismo in Riviera. La celebrazione si svolge attraverso un menu speciale che ripercorre otto decenni di storia culinaria. La data del 15 marzo segna non solo l’anniversario, ma anche l’inizio di una serie di eventi gastronomici dedicati ai ventenni passati. I fratelli Gianpaolo e Gianluca Raschi guidano oggi l’attività ereditata dal fondatore Guido Guiducci. L’impianto originario sorgeva sulla spiaggia di Miramare, in una Rimini ancora in fase di ricostruzione post-bellica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guido a 80 anni: dalla baracca alla stella Michelin

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