Stasera su Sky Cinema Uno viene trasmesso Inferno, mentre su Sky Cinema Action è in programma John Wick 2. Su NOW sono visibili anche film come La guerra dei mondi, che combina elementi di thriller e fantascienza. La programmazione include tre titoli principali per la serata di domenica 15 marzo 2026.

Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Inferno su Sky Cinema Uno, John Wick 2 su Sky Cinema Action e La guerra dei mondi tra thriller e fantascienza. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) va in onda Inferno, terzo capitolo cinematografico dedicato al professor Robert Langdon, il celebre esperto di simbologia nato dalla penna di Dan Brown e interpretato ancora una volta da Tom Hanks sotto la regia di Ron Howard. La storia. su Digital-News.it Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Inferno su Sky Cinema Uno, John Wick 2 su Sky Cinema Action e La guerra dei mondi tra thriller e fantascienza.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Inferno, Domenica 15 Marzo 2026

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