Stanotte si svolgerà la cerimonia degli Oscar 2026 presso il Dolby Theatre di Los Angeles, con i tappeti rossi già posati all’ingresso principale. Questa è la 98esima edizione dell’evento, che attirerà numerosi professionisti del cinema e appassionati da tutto il mondo. La serata vedrà la consegna di premi in diverse categorie e l’annuncio dei vincitori. La cerimonia è prevista per la notte tra il 15 e il 16 marzo.

L’appuntamento è fissato a stanotte, tra la notte del 15 marzo ed il mattino del 16 marzo. I tappeti rossi sono stati ufficialmente stesi all’ingresso principale del Dolby Theatre di Los Angeles, e così la 98esima edizione della cerimonia degli Oscar può cominciare. Tra poche ore scopriremo tutti i vincitori delle maestranze cinematografiche di quest’anno, e per l’occasione stiliamo qui la guida definitiva. Nuove regole per la giuria e l’elenco completo delle nomination. Cambiano le regole per l’Academy. Tutto è ormai pronto per la notte degli Oscar 2026 e tutti gli amanti del cinema non vedono l’ora di scoprire tutti i vincitori di questa 98esima edizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guida definitiva agli Oscar 2026: stanotte la cerimonia

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