guida agli oscar 2026

Ecco una guida completa agli Oscar 2026, con tutte le informazioni sui film in gara, i favoriti e gli ospiti che prenderanno parte alla cerimonia. Viene inoltre fornito un panorama delle principali novità e degli eventi previsti durante la notte dei premi. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da annunciare, con la partecipazione di numerosi artisti e professionisti del settore cinematografico.

Quest’anno per la seconda volta consecutiva la serata sarà presentata dal noto conduttore televisivo statunitense Conan O’Brien. La cerimonia si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles e prevede la premiazione in 24 categorie, una in più dello scorso anno: quest’anno è stato infatti introdotto un nuovo premio, quello per il miglior casting. Per ogni categoria ci sono cinque candidati, eccezion fatta per il miglior film, per cui i candidati sono dieci. Per la terza volta l’evento si potrà seguire in diretta dalle 23:30 di domenica su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay), dove sarà commentato da Alberto Matano assieme a giornalisti ed esperti di cinema; il critico Mattia Carzaniga seguirà la cerimonia da Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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