L’ambasciatore Stefano Stefanini ha commentato le guerre in Ucraina, Gaza e Iran, affermando che sono collegate solo in modo indiretto. Stefanini, diplomatico con lunga esperienza e consigliere scientifico dell’Ispi, ha sottolineato come la presenza russa rappresenti un elemento di rischio in queste crisi. La sua analisi si concentra sulle dinamiche delle aree interessate e sui rischi associati alla sponda russa.

Roma, 15 marzo 2026 – Le guerre in Ucraina, a Gaza e in Iran, secondo l’ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e consigliere scientifico dell’Ispi, sono connesse solo a livello indiretto. Ma il raggio di azione dell’amministrazione Trump in Medio Oriente sta avendo come conseguenza il progressivo affievolimento di attenziona all’Ucraina e il ritorno al centro della scena energetica e diplomatica della Russia di Vladimir Putin. Ambasciatore Stefanini, negli ultimi mesi i conflitti in Ucraina, a Gaza e ora nel Golfo sembrano sempre meno separati. Secondo lei questi teatri stanno iniziando a saldarsi in un’unica crisi internazionale? “Bisogna tenere distinta soprattutto l’Ucraina dal Medio Oriente, perché si tratta di dinamiche diverse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerre in Iran, Ucraina e Gaza, l’ambasciatore Stefanini: “La sponda russa è un pericolo”

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