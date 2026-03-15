L’Europarlamento ha approvato nuove norme che rendono più chiara la definizione di pacchetto di viaggio, con regole specifiche sull’uso dei voucher. Le compagnie saranno obbligate ad offrire l’annullamento senza penalità nel caso di eventi straordinari che si verificano nei luoghi di partenza o di destinazione e che influenzano significativamente il viaggio. Questa decisione riguarda anche la possibilità di cancellare la vacanza gratuitamente.

Nelle scorse ore gli eurodeputati hanno dato il via libera alla revisione delle norme sui viaggi organizzati, rafforzando la tutela dei turisti e traendo insegnamento dalla pandemia e dai fallimenti di alto profilo. Le nuove norme dovrebbero semplificare la determinazione delle combinazioni di servizi turistici che costituiscono un pacchetto. Ciò è determinato innanzitutto dal momento e dalle modalità di prenotazione della combinazione di servizi. Se l’organizzatore del viaggio invita il cliente a prenotare servizi aggiuntivi, il cliente deve essere informato se questi non costituiscono un pacchetto con i servizi prenotati in precedenza. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Guerra o disastri nel luogo di partenza? Ora puoi cancellare la vacanza gratis: la svolta dell’Europarlamento

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