Guerra Medio Oriente | produzione fiorentina in calo fino

La guerra in Medio Oriente sta influenzando la produzione manifatturiera di Firenze nel primo trimestre del 2026, registrando un calo rispetto ai periodi precedenti. Le aziende della zona hanno ridotto i volumi di produzione a causa di problemi legati alla catena di approvvigionamento e alla domanda di mercato. La situazione si riflette sui dati raccolti da enti locali e associazioni di categoria.

La guerra in Medio Oriente sta già proiettando ombre sulla produzione manifatturiera fiorentina del primo trimestre 2026. Gli imprenditori locali temono un calo della produzione compreso tra il -1,5% e il -2,9%, una contrazione che dipenderà dall’andamento dei prezzi del petrolio e dalla durata del conflitto. I dati emergenti indicano che l’impatto non sarà uniforme: i settori a media-bassa tecnologia risentiranno maggiormente dell’aumento dei costi energetici, mentre l’economia locale si trova esposta a tre shock distinti. La Camera di Commercio ha attivato un monitoraggio costante per gestire questa crisi imminente. L’Equazione Petrolio-Produzione: Scenari Numerici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra Medio Oriente: produzione fiorentina in calo fino Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, borse europee ancora in calo. Energia, Putin offre “aiuto” all’EuropaI mercati globali si svegliano sotto shock dopo un weekend segnato dall’escalation della guerra in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto di... Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, giù la produzione il manifatturiero perderà tra l’1,5 e il 2,9% Contenuti e approfondimenti su Guerra Medio Oriente Temi più discussi: Dai fertilizzanti alle mele: tutti i guai che la guerra in Medio Oriente procura all’agroalimentare italiano; Perché la guerra in Medio Oriente rischia di diventare un bel problema anche per l'industria dei chip; Guerra Iran, crolla produzione di petrolio. E Usa autorizzano l'acquisto di quello russo; La guerra in Medio Oriente è un grosso problema anche per l’energia. Manifattura: gli imprenditori fiorentini prevedono un calo della produzione causa guerra in IranFIRENZE - Gli imprenditori manifatturieri fiorentini prevedono un sensibile calo della produzione nel primo trimestre del 2026 a causa della guerra in Medio Oriente. Si stima che il calo possa oscilla ... msn.com Guerra in Medio Oriente, Confartigianato Imprese: 'Firenze tra le più esposte alla crisi'La guerra in corso in Medio Oriente, oltre a creare una nuova crisi umanitaria e geopolitica, rappresenta un grave fattore di rischio economico per un territorio come quello fiorentino, tra i più espo ... 055firenze.it La guerra in Medio Oriente cambia le vacanze Sala (Springbook Viaggi di Lecco): “La gente ha imparato a convivere con le guerre”. I viaggiatori evitano le zone di crisi e scelgono mete più sicure come Spagna, Canarie e Italia. #laprovinciaunicatv #teleunica facebook Guerra in Medio Oriente, giorno 7. L’attacco di #StatiUniti e #Israele all’ #Iran ha scatenato la risposta di Teheran e il blocco di fatto dello Stretto di #Hormuz, coinvolgendo l’intera regione e i mercati globali. Brent e TTF salgono mentre cresce l’incertezza sugli x.com