La Federazione internazionale dell'automobile ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Formula 1 in Bahrein e Jeddah, in Arabia Saudita, previsti per metà aprile. La decisione arriva a causa della guerra in corso in Medio Oriente. La FIA ha espresso l’auspicio che presto si possa tornare alla normalità e garantire nuovamente la sicurezza di tutti gli atleti e le squadre coinvolte.

I Gran Premi di Formula 1 del Bahrein e di Jeddah, in Arabia Saudita, previsti per metà aprile, sono stati cancellati a causa della guerra in corso in Medio Oriente: lo ha annunciato domenica la Fia. “Abbiamo confermato oggi che, a seguito di attente valutazioni, a causa della situazione in corso in Medio Oriente, i Gran Premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita non si terranno ad aprile”, ha dichiarato in un comunicato l’organo di governo mondiale degli sport motoristici, inclusa la Formula 1. La notizia era nell’aria, era stata anticipata da Sky Sports Germania e mancava soltanto l’ufficialità, arrivata poco prima del Gp in Cina. I test, le... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, è ufficiale: cancellati i gran premi di Formula 1 in Bahrein e Arabia Saudita. “Speriamo torni presto la calma e la sicurezza”

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La guerra in Iran cancella i Gran Premi del Bahrein e dell'Arabia Saudita

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