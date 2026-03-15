Guerra | attacco ad una base italiana in Kuwait Con un drone

Un drone ha attaccato una base italiana in Kuwait. Il ministro della Difesa ha confermato che nessuno dei militari presenti è rimasto ferito e che il velivolo senza pilota coinvolto nell’incidente è stato distrutto. La base non è stata considerata una priorità per la sicurezza nazionale. L’incidente è avvenuto senza conseguenze gravi per le forze italiane presenti.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riferito che nessun militare è rimasto ferito e che il velivolo pervvolo senza pilota distrutto non era essenziale per la sicurezza. In Kuwait, con un drone, il quarto attacco ad una base italiana dall’inizio del conflitto. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Guerra: attacco ad una base italiana in Kuwait Con un drone Articoli correlati Attacco con drone a una base italiana in Kuwait, nessun ferito. Distrutto un velivolo della Task force airQuesta mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un... Leggi anche: Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo all'interno di un capannone Attacco alla base italiana in Kuwait: nessun ferito, distrutto un drone da 30 milioni Una selezione di notizie su Guerra attacco ad una base italiana in... Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Kuwait, brucia una petroliera Usa. L’Iran smentisce l’attacco all’Azerbaigian; Guerra Iran, Teheran: Attaccate basi Usa in Kuwait, i raid continueranno. L'allarme del Qatar e il rischio che i Paesi del Golfo fermino l'export di energia; Presenza e ruoli delle forze italiane nelle missioni militari in Medio Oriente tra crisi e cooperazione. Drone colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un velivolo. Resta solo il personale essenzialeAd Ali Al Salem colpito un mezzo della Task force air. Portolano: 'Era indispensabile per le nostre operazioni'. I militari erano in sicurezza (ANSA) ... ansa.it Kuwait, attacco su base italiana. Crosetto: Perdita drone non ha riflessi su sicurezzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Kuwait, attacco su base italiana. Crosetto: 'Perdita drone non ha riflessi su sicurezza' ... tg24.sky.it Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto della Task force air italiana, distruggendolo. Al mom facebook Attacco con drone alla base con italiani in Kuwait: cosa è successo, come stanno i militari x.com