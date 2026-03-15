Gubbio | scontro scooter-capriolo uomo in terapia intensiva

Sabato 14 marzo lungo la strada statale Eugubina vicino a Gubbio si è verificato un incidente tra uno scooter e un capriolo. L’uomo che viaggiava sul motorino è stato trasportato in terapia intensiva a causa delle ferite riportate nello scontro. La presenza dell’animale sulla carreggiata è stata alla base del sinistro che ha coinvolto il veicolo.

Un drammatico scontro tra un mezzo a due ruote e un capriolo ha scosso la mattinata di sabato 14 marzo lungo la strada statale Eugubina, nei pressi di Gubbio. Alle 6.30, l’impatto violento ha lasciato sul posto un uomo di 73 anni gravemente ferito, costringendo il personale sanitario a richiedere l’intervento immediato dell’elisoccorso Nibbio per il trasporto d’urgenza verso l’ospedale di Perugia. L’uomo è attualmente ricoverato in terapia intensiva con una prognosi riservata, mentre le forze dell’ordine hanno gestito il sopralluogo per garantire la sicurezza della viabilità. Questo episodio tragico non è solo un caso isolato, ma evidenzia... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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