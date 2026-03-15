Gubbio arriva l’Ascoli | È un momento decisivo

Oggi si gioca Gubbio-Ascoli, una sfida importante per entrambe le squadre. I padroni di casa, reduci da tre vittorie consecutive, cercano di mantenere il ritmo, mentre gli ospiti vogliono consolidare la possibilità di raggiungere la serie B. La partita si disputa al

È il giorno di Gubbio-Ascoli. I rossoblù per continuare a sognare sulla scia delle tre vittorie consecutive, i bianconeri per alimentare il sogno serie B: a sette gare dalla fine ogni punto pesa e al “Barbetti“ passerà un pezzo di stagione per entrambe le squadre. Lo sa bene mister Di Carlo presentando il match: "È una partita sentita da parte di tutti. Giochiamo contro la miglior difesa e il miglior attacco del campionato. Per noi è estremamente motivante: come accaduto contro l’Arezzo, vogliamo fare una grande prestazione". Poi scende nel dettaglio: "L’Ascoli è una squadra tecnica, dotata di grande velocità; vanno fatti loro i complimenti perché, finora, è la compagine che gioca meglio in questo torneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ci vediamo a Gubbio! Serie C | Girone B | 32ª giornata @asgubbio_official Stadio P. Barbetti, Gubbio (PG) 15/03/2026 | 14:30 Sky Sport 254, Now TV #LungaVitaAllaRegina facebook