Gualtieri e le piste ri-ciclabili il video irresistibile di Baldelli

Su Instagram, Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia, ha pubblicato un video in cui imita il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commentando con ironia le nuove piste ciclabili in città. Nel video si vede Baldelli che ripete alcune frasi del primo cittadino, facendo sorridere gli utenti con la sua interpretazione. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social, attirando l’attenzione di molti.

Ci mancava la pista ri-ciclabile. Torna su Instagram Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia, con la sue imitazioni del sindaco taglia-nastri di Roma Roberto Gualtieri. Nell'ultimo video con gilet e caschetto da cantiere si trova a Testaccio a testare lo stato delle piste ciclabili. Ecco cosa ha scoperto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @icantieridigualtieri . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gualtieri e le "piste ri-ciclabili", il video irresistibile di Baldelli Articoli correlati TikTok blocca le gag di Baldelli su Gualtieri. L’accusa: «Furto di identità». L’ex parlamentare Fi: «L’algoritmo non conosce l’ironia» – Il videoTikTok ha sospeso il profilo di Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia oggi a capo del coordinamento della comunicazione del partito. Tik tok riattiva l’account di Simone Baldelli: imitava Gualtieri ed è stato segnalato per furto d’identità (video)Tik Tok fa retromarcia e riapre la pagina di Simone Baldelli, l’ex parlamentare di Forza Italia che ha spopolato sui social per le imitazioni del... Tutto quello che riguarda Gualtieri e le piste ri ciclabili il... Argomenti discussi: Battilocchio (Forza Italia): ‘Sulla crisi di Capannelle verificare le strategie di Masaf e Roma Capitale’; Morte di David Rossi, pista della 'ndrangheta tra Siena, Viadana e Cutro.