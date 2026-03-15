grande lirica in umbria arriva la traviata

Uno dei capolavori più amati del repertorio operistico, opera intensa e senza tempo con la sua storia d’amore, sacrificio e redenzione, segna il nuovo appuntamento della Stagione Lirica regionale organizzata all’associazione Grande Lirica Umbria, guidata da Marco Cetra. E’ “La Traviata“ di Giuseppe Verdi, opera lirica in tre atti, in scena in tre teatri: oggi pomeriggio alle 17 è al Comunale di Todi, domani alle 20 sarà all’Auditorium San Domenico di Foligno per finire mercoledì 18, alle 20.30 al Morlacchi di Perugia. A Todi e di Perugia l’opera viene proposta in allestimento scenico completo, a Foligno sarà in forma semi-scenica. Quanto ai biglietti (pochissimi quelli rimasti) per Todi sono disponibili on line su ticket. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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