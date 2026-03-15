Graduatorie GPS 2026 28 | Ordinanza tabelle titoli Come si compila la domanda LO SPECIALE

Le graduatorie GPS 202628 sono al centro di un nuovo procedimento normativo che definisce le modalità di assegnazione delle supplenze per gli anni scolastici 202627 e 202728. Un'ordinanza stabilisce le tabelle dei titoli e le procedure di compilazione della domanda, inclusi gli interpelli e la conferma dell’insegnante di sostegno su richiesta delle famiglie. La guida passo passo spiega come seguire le indicazioni del testo normativo.

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze, della riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. L'articolo Graduatorie GPS 202628: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial Tutto quello che riguarda Graduatorie GPS 2026 28 Ordinanza... Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]; GPS scuola 2026/28: come compilare la domanda. Guida completa all’aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze; Ultimi giorni per le GPS scuola 2026/28: come compilare la domanda. Guida completa all’aggiornamento Graduatorie Supplenze; GPS 2026: Proroga alla scadenza del 16 Marzo? Per il conseguimento dei titoli e dei servizi qual è la data da prendere in considerazione? Ecco tutte le novità più importanti in merito. Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026-28: cosa cambia per docenti, punteggi e graduatorieAggiornamento GPS 2026-28: domande dal 23 febbraio al 16 marzo e come viene valutata l’abilitazione su materia nella prima fascia sostegno. alfemminile.com Buonasera. Qualcuno può aiutarmi Nel 1° inserimento nel 2024 ho caricato erroneamente un servizio svolto alla primaria come MAD (senza titolo). Non so perché ma risulta caricato 5 volte, 4 abbinate alla mie 4 graduatorie e una c'è scritto che era abbinata facebook RT @AnciDigitale: Via allo scorrimento delle graduatorie per i progetti di valorizzazione culturale e turistica nei territori colpiti dal… x.com