Graduatorie GPS 2026 28 | Ordinanza tabelle titoli Come si compila la domanda LO SPECIALE

Da orizzontescuola.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le graduatorie GPS 202628 sono al centro di un nuovo procedimento normativo che definisce le modalità di assegnazione delle supplenze per gli anni scolastici 202627 e 202728. Un'ordinanza stabilisce le tabelle dei titoli e le procedure di compilazione della domanda, inclusi gli interpelli e la conferma dell’insegnante di sostegno su richiesta delle famiglie. La guida passo passo spiega come seguire le indicazioni del testo normativo.

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze, della riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. L'articolo Graduatorie GPS 202628: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial

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