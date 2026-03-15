GPS Cozzetto ANIEF | Ultimo giorno lunedì alle 23.59 Vi spiego come controllare la domanda e il PDF prima dell’inoltro

Durante un question time condotto da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto di ANIEF ha ricordato che l’ultimo giorno per presentare le domande di aggiornamento delle GPS è lunedì alle 23.59. Ha spiegato ai docenti come verificare i dati inseriti nella piattaforma e come controllare il PDF prima di inviare la domanda. La nota si rivolge a chi intende completare la procedura entro la scadenza.