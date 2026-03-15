GPS Cozzetto ANIEF | Ultimo giorno lunedì alle 23.59 Vi spiego come controllare la domanda e il PDF prima dell’inoltro
Durante un question time condotto da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto di ANIEF ha ricordato che l’ultimo giorno per presentare le domande di aggiornamento delle GPS è lunedì alle 23.59. Ha spiegato ai docenti come verificare i dati inseriti nella piattaforma e come controllare il PDF prima di inviare la domanda. La nota si rivolge a chi intende completare la procedura entro la scadenza.
Durante il question time di ieri condotto da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (ANIEF) ha ricordato le scadenze per la presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS, invitando i docenti a verificare con attenzione i dati inseriti nella piattaforma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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