gp in cina trionfa antonelli primo italiano dopo 20 anni

Sul circuito di Shanghai, Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha vinto il Gran Premio in Cina, ottenendo il primo successo in carriera con una Mercedes. Con questa vittoria, l’Italia torna a conquistare un primo posto dopo 20 anni. Antonelli aveva già ottenuto la pole position prima della gara, segnando un risultato importante per il suo percorso.

AGI - Primo successo in carriera su Mercedes per Andrea Kimi Antonelli, 19 anni. Il pilota che ieri aveva conquistato la pole cogliendo in questo caso un traguardo che all'Italia mancava da 17 anni, ha trionfato sul circuito di Shanghai. Antonelli ha svolto una gara perfetta sin dal primo giro. Secondo posto per l'altra Mercedes di George Russell. Per la Ferrari arriva la terza posizione di Lewis Hamilton, primo podio con la 'rossa' per il britannico. A seguire l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il più giovane poleman della Formula Uno. Dunque, finalmente un italiano torna a vincere una gara del Gran Premio dopo 20 anni. Ed è doppietta per questa casa automobilistica visto che il secondo posto è di Russell. 🔗 Leggi su Agi.it

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Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina di Formula 1 e scrive la storia. Il pilota italiano, 19 anni, conquista il primo Gp della carriera sul circuito di Shanghai, al termine di una gara perfetta, condotta in maniera impeccabile fin dal primo giro. Scattato x.com