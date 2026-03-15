GP Cina trionfa Antonelli! Dopo 20 anni un italiano torna a vincere | Ferrari avanti

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Cina, segnando una vittoria italiana dopo vent'anni. Durante la gara, Antonelli è apparso visibilmente emozionato e in lacrime. La Mercedes ha continuato a mostrare una buona performance, mentre la Ferrari si è posizionata avanti rispetto ai concorrenti. La gara ha visto la partecipazione di numerosi piloti e ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Kimi Antonelli è in lacrime perché ha vinto di Gran Premio di Cina: giornata storica per l’Italia, mentre la Mercedes continua a volare Non succedeva da 20 anni, ma l’Italia può tornare a sorridere dopo tanto tempo dall’ultima volta. Ci sono maggiorenni che non hanno mai visto un pilota italiano vincere un Gran Premio di Formula 1 e oggi possono dire di averlo fatto. Dopo una gara condotta magistralmente, Antonelli ha trionfato a Shanghai: il bolognese ha dominato e si è preso il gradino più alto del podio, lì dove l’ultimo ad arrivare era stato Fisichella. In seconda posizione, a 5 secondi e mezzo di distacco c’è l’altra Mercedes di Russell. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Gp Cina, trionfa Antonelli. Primo italiano dopo 20 anni Leggi anche: Strepitoso Kimi Antonelli: un italiano torna a vincere in F1 dopo 20 anni Contenuti utili per approfondire GP Cina trionfa Antonelli Dopo 20 anni... Temi più discussi: Formula 1, gara Sprint Gp Cina: domina Russell davanti a super Ferrari. Ordine d'arrivo; Sprint Cina, Russell padrone ma la Ferrari c'è: Leclerc 2°, Hamilton 3°. Antonelli è 5°; Hamilton esaltante, Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc: Antonelli penalizzato; Formula 1: impresa di Antonelli: domina il GP di Cina e scoppia in lacrime. F1: Antonelli trionfa in Cina, è il primo italiano da 20 anniAndrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Ma ... msn.com Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l'ordine di arrivoIl pilota bolognese, 19 anni, fa la storia sul circuito di Shanghai. Hamilton agguanta il primo podio in Ferrari ... adnkronos.com TRIONFO ITALIA IN F1 / Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 an facebook ANTONELLI TRIONFA IN CINA Dopo la pole position conquistata nelle qualifiche, Kimi Antonelli mantiene il primato anche in gara. La prima vittoria di un italiano dal 2006, l'ultimo è stato Giancarlo Fisichella. Alle sue spalle Russell. x.com