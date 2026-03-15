Al circuito di Shanghai, Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha vinto il suo primo Gran Premio in carriera su Mercedes, dopo aver conquistato la pole position. In seconda posizione si è classificato Russell, mentre Hamilton ha concluso la gara al terzo posto. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il pilota italiano e per il team Mercedes.

AGI - Primo successo in carriera su Mercedes per Andrea Kimi Antonelli, 19 anni. Il pilota che ieri aveva conquistato la pole cogliendo in questo caso un traguardo che all'Italia mancava da 17 anni, ha trionfato sul circuito di Shanghai. Antonelli ha svolto una gara perfetta sin dal primo giro. Seconda posto per l'altra Mercedes di Russell. Per la Ferrari arriva il terzo posto di Hamilton. Il più giovane poleman della Formula Uno. Un italiano torna a vincere una gara del Gran Premio dopo 20 anni. A salire sul podio è stato il giovane diciannovenne Andrea Kimi Antonelli che corre però su Mercedes. Ed è doppietta per questa casa automobilistica visto che il secondo posto è di Russell. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gp Cina, trionfa Antonelli davanti a Russell. Hamilton terzo

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