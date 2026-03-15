Gp Cina prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1 | l’ordine di arrivo

Durante il Gran Premio di Cina di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria in carriera, salendo sul gradino più alto del podio. La gara si è svolta domenica 15 marzo e ha visto Antonelli distinguersi tra gli altri piloti. L’evento rappresenta un momento importante per il giovane pilota, che ha concluso la corsa in prima posizione.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli fa la storia e vince il Gran Premio di Cina di Formula 1 oggi, domenica 15 marzo. Il pilota italiano riporta l'Italia sul gradino più alto del podio vent'anni dopo l'ultima volta, conquistando il primo Gp della carriera sul circuito di Shanghai. Dietro di lui, sul podio il compagno di squadra George Russell, secondo, e Lewis Hamilton. Quarto Leclerc sull'altra Ferrari. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp di Cina di oggi, domenica 15 marzo: 1. Andrea Kimi Antonelli 2. George Russell 3. Lewis Hamilton 4. Charles Leclerc 5. Oliver Bearman 6. Pierre Gasly 7. Liam Lawson 8. Isack Hadjar 9. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop AntonelliCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a LeclercCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Contenuti utili per approfondire Gp Cina prima vittoria in carriera di... Temi più discussi: F1, il GP Cina in diretta: Antonelli sogna la prima vittoria; F1, GP Cina 2026. L’Italia sogna con Antonelli, prima vittoria dopo 20 anni? Lotta a 4 con le Ferrari e Russell; Shanghai, il circuito delle 'prime volte' e non solo: tutte le STATISTICHE; F1 2026: i pronostici interni di Formulacritica per il GP di Cina. Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l'ordine di arrivoIl pilota bolognese, 19 anni, fa la storia sul circuito di Shanghai. Hamilton agguanta il primo podio in Ferrari ... adnkronos.com Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. fanpage.it Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è divent facebook Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com