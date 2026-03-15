Al 50° giro del Gran Premio in Cina, Antonelli si avvicina alla conclusione della corsa con sei giri ancora da completare, mentre Russell ha deciso di ritirarsi, rendendo più chiaro il quadro della gara. Antonelli sta iniziando a fare il conto alla rovescia, con la possibilità di conquistare la vittoria che ha inseguito durante tutta la competizione.

Prime posizioni ormai consolidate con Antonelli che ha 9" su Russell, Hamilton è terzo a 17" da Russell ed ha un vantaggio di 3"3 su Leclerc. Bearman sta per ottenere un altro grande risultato essendo quinto davanti a Gasly Lawson Hadjar Sainz e Colapinto, questa la top 10. A seguire, Hulkenberg Lindblad Bottas Perez Ocon 50° giro di 56 - Antonelli sta iniziando a fare il conto alla rovescia, il sogno di vincere un GP si avvicina sempre di più Russell si è arreso, ha capito che non riesce a prendere il compagno Antonelli ed ora il divario è salito a 9" 46° giro - Verstappen, che era sesto, procede lentamente e prenderà la via dei box per ritirarsi 45° giro - Antonelli messi alle spalle i doppiati, lascia subito intendere che non si è affatto preoccupato e realizza nuovamente il giro più veloce della corsa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP Cina, la diretta: il sogno di Antonelli sta per diventare realtà, sei giri al traguardo

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