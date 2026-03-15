Durante il Gran Premio di Cina, Antonelli si distingue per la sua costanza in pista, segnando giri veloci in modo continuo. Russell, invece, si trova lontano dalla testa della corsa. Al 46° giro, Verstappen, che era sesto, procede lentamente e si ritira ai box. Nel 45° giro, Antonelli supera i doppiati, lasciando subito intendere la sua competitività in questa fase della gara.

Russell si è arreso, ha capito che non riesce a prendere il compagno Antonelli ed ora il divario è salito a 9" 46° giro - Verstappen, che era sesto, procede lentamente e prenderà la via dei box per ritirarsi 45° giro - Antonelli messi alle spalle i doppiati, lascia subito intendere che non si è affatto preoccupato e realizza nuovamente il giro più veloce della corsa. Primi doppiaggi per Antonelli che ha dovuto superare le Cadillac di Perez e Bottas, la Haas di Ocon e l'Audi Sauber di Hulkenberg 44° giro - Lindblad ai box per montare gomme medie, ha resistito con le hard per ben 44 giri 42° giro di 56 - Antonelli corre da veterano e realizza il giro più veloce della gara. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP Cina, la diretta: Antonelli corre da veterano, segna giri veloci in continuazione, Russell è lontano

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