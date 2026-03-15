GP Cina la diretta | Antonelli allunga duello Leclerc-Hamilton che finisce per favorire Russell

Durante il Gran Premio di Cina, Antonelli ha incrementato il suo vantaggio, mentre il duello tra Leclerc e Hamilton si è concluso con Russell che ne ha approfittato. Russell ha attaccato Leclerc, che si è difeso, mentre Lindblad ha perso il controllo della monoposto a causa di un problema alla power unit Ford, riuscendo comunque a ripartire dopo un testacoda al 28º giro.

Russell va all'attacco di Leclerc, che si difende come può 28° giro - Testacoda di Lindblad, che riparte dopo un anomalo comportamento della power unit Ford 27° giro - Hamilton si riprende il secondo posto su Leclerc che poi lo ripassa alla prima curva. Ma Hamilton non ci sta, le due Ferrari si sfiorano più volte, Leclerc tiene la posizione, Russell prova a inserirsi nella battaglia e riesce a superare Hamilton 26° giro - Il duello Leclerc-Hamilton favorisce Antonelli che porta il vantaggio sulla Ferrari a 4"8. Quarto è sempre Russell che segue Hamilton. Non cambiano le posizioni retrostanti Hamilton sembra aver perso lo spunto e viene superato da Leclerc. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Cina, la diretta: Antonelli allunga, duello Leclerc-Hamilton che finisce per favorire Russell Articoli correlati GP Cina, la diretta: Antonelli allunga, Leclerc supera Hamilton per il secondo posto, poi Russell26° giro - Il duello Leclerc-Hamilton favorisce Antonelli che porta il vantaggio sulla Ferrari a 4"8. GP Cina, la diretta: Antonelli guadagna decimi su Hamilton, Leclerc si difende da RussellMercedes e Ferrari stanno facendo una gara a parte, lontani gli altri avversari Antonelli regge bene la prima posizione, Hamilton è ora a 1"4,... Una raccolta di contenuti su GP Cina la diretta Antonelli allunga... Temi più discussi: GP Cina: Leclerc crede nella Ferrari, Hamilton frena sul Mondiale!; Roba da batticuore: il duello Leclerc-Hamilton nella Sprint del GP Cina; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell domina davanti ad Antonelli. Leclerc ad un secondo!; GP Cina, la diretta: Antonelli a caccia di un altro record, ma dovrà fare i conti con Russell e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. GP Cina, la diretta: Antonelli leader, Russell supera Hamilton per la seconda posizione, quarto LeclercSi ferma a bordo pista la Aston Martin-Honda di Stroll, safety-car 9° giro - Lindblad supera Lawson che poi va ai box per cambiare le gomme ... msn.com LIVE Formula 1 oggi, la gara del GP Cina in diretta: Antonelli 1°, Hamilton 2° e Leclerc 4° dopo la safety carLeclerc e Hamilton sfidano Russell e Antonelli per il podio del GP Cina di Formula 1 2026: gli aggiornamenti in tempo reale e la cronaca in diretta ... fanpage.it Russell trionfa nella Sprint di Shanghai davanti a Leclerc e Hamilton. Antonelli penalizzato chiude quinto ma si riscatta con la prima pole in carriera. facebook Russell trionfa nella Sprint di #Shanghai davanti a #Leclerc e #Hamilton. Antonelli penalizzato chiude quinto ma si riscatta con la prima pole in carriera. di Tommaso Angelini x.com