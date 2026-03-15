Gp Cina | Favola Antonelli Doppietta Mercedes

Durante il Gran Premio in Cina, il pilota Antonelli ha ottenuto una vittoria memorabile, mentre la Mercedes ha conquistato una doppietta. Hamilton si è piazzato sul podio davanti a Leclerc, segnando il primo risultato importante per l’Italia in questa gara. L’inno di Mameli è stato suonato, rendendo il momento ancora più emozionante per gli appassionati italiani presenti o collegati dall’estero.

Primo podio per Hamilton davanti a Leclerc.. L’inno di Mameli suona, forte in Cina. Il risveglio per l’Italia è favoloso. Antonelli vince la sua prima gara in Formula 1. Ieri, dopo essere stato il più giovane pilota ad andare in Pole position, aveva gestato tutto come un calma estrema. Oggi, gli ultimi giri saranno stati interminabili. Il peso di essere italiano, il peso di vivere in una nazione dove se pensi ai motori ti viene in mente Ferrari. Magari, sulla Rossa prima o poi ci salirà ma adesso la Mercedes si gode Kimi Antonelli, 20 anni il prossimo 25 agosto che trionfa nel Gran Premio di Cina. Prima di partire, una sorpresa. I campioni del mondo della McLaren, non partono nemmeno, ritiro per Norris e Piastri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Gp Cina: Favola Antonelli. Doppietta Mercedes. Articoli correlati Gp d’Australia, doppietta Mercedes in qualifica: Russell in pole davanti ad AntonelliLa corsa alla pole position del Gran Premio d’Australia ha confermato le indicazioni emerse nei test e nelle prove libere. F1, in Cina è doppietta Mercedes: Russell batte Antonelli, la Ferrari c’èSe il buongiorno si vede dal mattino, anche il weekend di gara a Shanghai sarà una marcia trionfale per le Mercedes. Altri aggiornamenti su Favola Antonelli Temi più discussi: F1 | Qualifiche GP Cina 2026: Antonelli poleman più giovane della storia; Gp Cina, Kimi Antonelli fa la storia! Guarda la sua prima pole position in carriera; GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda fila; Kimi Antonelli fa la storia F1, prima pole in carriera! GP Cina: dove partono Leclerc e Hamilton. Gp Cina: trionfo di Antonelli, è il primo italiano da 20 anni(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara ... sport.tiscali.it LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton vince un duello con Leclerc già passato alla storia. Antonelli leaderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56° giro/56 Kimi Antonelli viaggia verso la storia. Questo è un nuovo inizio. Una nuova storia tutta italiana. oasport.it Continua la favola della politica italiana, sempre più nobile e mirabile. La geniale e oltremodo mitologica Montaruli Augusta - quella che andava a predappio da giovane in mezzo a croci celtiche; quella che non sapeva che Bud Spencer era italiano; quella co facebook