Gp Cina Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira Cos’è successo

Durante il Gran Premio di Cina di oggi, Alonso ha deciso di togliere le mani dal volante a causa di continue vibrazioni, portandolo infine al ritiro. La giornata ha visto anche il ritiro di Stroll, segnando un altro week-end difficile per l’Aston Martin, che già aveva affrontato problemi nelle prime gare del mondiale. La corsa si è conclusa senza ulteriori piloti in gara per questa squadra.

(Adnkronos) – Prosegue il disastroso avvio del Mondiale di Formula 1 per l'Aston Martin. Dopo le difficoltà viste in Australia nella prima gara, il team di Silverstone ha vissuto un altro weekend da dimenticare nel Gran Premio di Cina di oggi, domenica 15 marzo, con i due ritiri di Stroll e Alonso. Molto preoccupante il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati GP Thailandia, Marc Marquez si ritira per una foratura: cos'è successoWeekend amaro per Marc Marquez: il campione del mondo si ferma al 21° giro del GP di Buriram mentre era quarto. Leggi anche: Aston Martin, Newey: "Le vibrazioni possono far male alle mani dei piloti". E Alonso non va oltre 25 giri... Tutto quello che riguarda Gp Cina Alonso toglie mani dal volante... Argomenti discussi: F1, Alonso pre GP di Shanghai: Per me finire 3°, 5° o 17° non ha molta importanza. Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira. Cos'è successo(Adnkronos) - Prosegue il disastroso avvio del Mondiale di Formula 1 per l'Aston Martin. Dopo le difficoltà viste in Australia nella prima gara, il team di Silverstone ha vissuto un altro weekend da d ... msn.com F1 Gp Cina, la gara in diretta: Antonelli vince davanti a Russell, primo italiano dopo vent'anni. Hamilton 3°poi Leclerc. Si ritirano Norris, Piastri, Alonso, VerstappenCosì Kimi Antonelli parla del suo primo successo in Formula 1: «Farò festa quando tornerò a casa, ci metterò un po' di tempo a realizzare che cosa ho fatto». (di Daniele Sparisci) Le lacrime, l’orgog ... corriere.it