Governo sceglie i reati | la riforma che cambia tutto

Il governo ha proposto una riforma che consentirebbe di stabilire quali reati perseguire, modificando l’articolo 112 della Costituzione. Questa modifica potrebbe dare al governo la possibilità di decidere direttamente quali azioni siano soggette a indagini e procedimenti penali, cambiando in modo significativo l’attuale sistema di tutela giuridica. La proposta ha suscitato discussioni tra esperti e parti politiche.

Il governo potrebbe acquisire il potere di selezionare quali reati perseguire, un cambiamento radicale che trasformerebbe l’articolo 112 della Costituzione. Questa possibilità emerge da una proposta di legge costituzionale presentata il 8 ottobre 2020 dall’allora deputata Giusi Bartolozzi e dalle recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Se il referendum confermativo dovesse andare a favore, la definizione delle priorità investigative diventerà compito esclusivo della politica. L’iniziativa mira a sostituire l’obbligo attuale di indagare su ogni reato con un sistema di criteri oggettivi stabiliti per legge. La riforma Cartabia del processo penale, entrata in vigore nel 2021, aveva già previsto che il Parlamento indicasse criteri generali, ma questa norma era rimasta lettera morta sotto i governi Draghi e Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Governo sceglie i reati: la riforma che cambia tutto Articoli correlati Leggi anche: Schlein a Venezia per il No: «Riforma giustizia serve a Governo che vuole scegliere i reati da perseguire» Sondaggi, cambia tutto: quei numeri che adesso spaventano il governoI partiti di centrodestra risultano in lieve flessione, con la coalizione di governo che scende sotto la soglia del 48%, mentre le opposizioni del... Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Approfondimenti e contenuti su Governo sceglie Se il governo diventa la fabbrica dei reatiEccola, la fabbrica dei reati. Dopo che due ragazzi furono travolti e annegarono sul lago di Garda, istituito l’omicidio nautico. Dopo l’uccisione dell’orsa Amarena nel Parco nazionale del Gran ... lastampa.it Piantedosi, reati calati del 2,39% nel 2025. Meno 40% sbarchi in ultimi due anniNel nostro Paese vi è stata complessivamente una riduzione sensibile dei reati nell'ultimo decennio: il 13 per cento in meno nel 2025 rispetto al 2015. In particolare, nel 2025 si registra una riduzi ... msn.com