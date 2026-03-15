Google Maps cambia volto | navigazione 3D e chat intelligente arrivano in Italia tutte le novità

Google Maps introduce nuove funzionalità in Italia, tra cui la navigazione in 3D e una chat intelligente. Le novità sono state annunciate dall’azienda e sono già disponibili sul territorio italiano. La navigazione in tre dimensioni permette di visualizzare meglio le strade e gli ambienti urbani, mentre la chat intelligente offre assistenza in tempo reale durante l’uso dell’app.

Google Maps si prepara a compiere il salto più significativo della sua storia. Dopo anni di aggiornamenti incrementali, l’app di navigazione più utilizzata al mondo introduce due funzionalità destinate a ridefinire completamente il modo in cui ci muoviamo e scopriamo il territorio: Immersive Navigation e Ask Maps. Non si tratta di semplici ritocchi estetici, ma di una trasformazione profonda che sfrutta i modelli Gemini di intelligenza artificiale per offrire un’esperienza che fino a ieri sembrava appartenere alla fantascienza. La navigazione immersiva rappresenta, nelle parole di Google, “ la più grande trasformazione dell’esperienza di navigazione ” mai realizzata per Maps. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Google Maps cambia volto: navigazione 3D e chat intelligente arrivano in Italia, tutte le novità Articoli correlati Google Maps, arriva il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni: dai parcheggi alla navigazione in 3D, tutte le novitàArriva oggi 13 marzo il più importante aggiornamento di Google Maps del decennio, uno strumento che negli ultimi 20 anni ha cambiato le nostre vite,... Google Maps si rinnova con Gemini AI: Ask Maps e navigazione immersiva in 3DGoogle Maps entra in una nuova fase evolutiva grazie all’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini AI sviluppati da Google. Tutti gli aggiornamenti su Google Maps Temi più discussi: Meno stress al volante: la filosofia del benessere sbarca su Google Maps; Google Maps cambia volto con il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni: arriva la navigazione immersiva e l’aiuto dell’AI; Google Maps si aggiorna con l'IA: ora puoi chiedergli persino dove trovare il bagno pulito più vicino; Google, sempre più Gemini in Maps: ricerca con AI e Navigazione Immersiva. Google Maps cambia volto e integra Gemini per offrire indicazioni e suggerimenti sempre più personalizzatiAsk Maps porta Gemini dentro Google Maps con nuove funzioni intelligenti Google sta integrando Gemini direttamente in Google Maps con il nuovo assiste ... assodigitale.it Google Maps cambia volto con il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni: arriva la navigazione immersiva e l’aiuto dell’AIGoogle Maps introduce il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni: navigazione immersiva in 3D e Ask Maps con AI Gemini. greenme.it Google Maps continua a evolversi e in arrivo c'è una novità pronta a cambiare l'esperienza di navigazione, con l'integrazione di Gemini, l'intelligenza artificiale di Google. Arrivano quindi due nuove funzionalità chiamate Ask Maps, un'interfaccia conversaziona facebook Google Maps si rinnova con l’intelligenza artificiale Gemini, una navigazione immersiva in 3D e una nuova modalità di ricerca conversazionale x.com