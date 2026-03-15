Il Barcellona ha battuto il Siviglia 5-2 al Camp Nou, che oggi ha visto aumentare la capienza. La squadra ha consolidato la posizione in classifica, portandosi a quattro punti di vantaggio sul Real Madrid. La partita ha attirato un grande pubblico, con i tifosi presenti che hanno assistito a una vittoria convincente. La giornata si è conclusa con il risultato che rafforza la corsa al titolo dei blaugrana.

Giornata elettorale, giornata di gol, giornata di spettatori. Il Barcellona ha aumentato la capienza del Camp Nou aprendo una curva in una giornata speciale: i 114.504 soci che hanno diritto al voto sono stati chiamati a scegliere il presidente. I pronostici danno in vantaggio Joan Laporta, in carica dal 2021 (e dal 2003 al 2010) sullo sfidante Victor Font. Urne aperte fino alle 21, risultati attesi verso le 23. Atmosfera di festa attorno al Camp Nou, partita senza storia: il Barça ha battuto 5-2 il Siviglia dello squalificato Matias Almeyda e quando mancano 10 giornate alla fine della Liga mantiene i 4 punti di vantaggio sul Real Madrid. La squadra di Flick martedì aspetta il Newcastle dopo l’1-1 a St. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gol, stadio, manita ed elezioni: la giornata speciale del Barcellona. Blaugrana a +4 sul Real

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