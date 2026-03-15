Gol in ricordo dell’amico Denis Bergamini

A Argenta, più di trenta persone si sono ritrovate per giocare a calcio in memoria di Denis Bergamini. L’evento, intitolato “Gol in ricordo dell’amico Denis Bergamini,” ha coinvolto appassionati che hanno partecipato a una partita speciale nel ricordo del calciatore. La manifestazione si è svolta nel rispetto della memoria di Bergamini e ha visto la partecipazione di numerosi appassionati locali.

Ad Argenta, il calcio camminato è una realtà che riunisce oltre 30 persone nel ricordo di Denis Bergamini. Il Walking Football "Amici di Denis" è la squadra argentana over 50 di calcio camminato – lo sport praticato da sei giocatori per squadra su un campo di 40x20 metri – fondata lo scorso maggio e capace di unire passione, storia calcistica e soprattutto persone. "L’idea di creare una squadra di calcio camminato ad Argenta è nata dai rapporti di amicizia con la squadra Bassa Romagna, coordinata da Mario Marescotti". Queste le parole di Lanfranco Mongardi, Consigliere regionale FIGC dilettanti e referente Emilia-Romagna per il calcio camminato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Gol in ricordo dell’amico Denis Bergamini" Articoli correlati Denis Bergamini, la rimpatriata a Boccaleone per ricordarlo. Il videoTra i tanti che sono arrivati nella piccola frazione di Argenta (Ferrara) anche la sorella e i compagni di squadra del calciatore simbolo del calcio... Omicidio Denis Bergamini, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro non riapre l’istruttoria. Si va avanti con il processoNessuna riapertura dell’istruttoria e il processo per l’omicidio di Denis Bergamini va avanti. Una raccolta di contenuti su Denis Bergamini Argomenti discussi: Gol in ricordo dell’amico Denis Bergamini. Il processo d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini si chiuderà in pochi mesi: Non si perderà altro tempoSi concluderà in pochi mesi il processo d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso nel novembre 1989, quando aveva 27 anni. La sentenza per l’ex fidanzata Isabella ... fanpage.it Omicidio Denis Bergamini, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro non riapre l’istruttoria. Si va avanti con il processoNessuna riapertura dell’istruttoria e il processo per l’omicidio di Denis Bergamini va avanti. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro rigettando la richiesta dei difensori dell’unica ... ilfattoquotidiano.it