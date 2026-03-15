Gol ed emozioni al Lungobisenzio | fra Prato e Siena finisce 3-3

Al Lungobisenzio, il derby tra Prato e Siena si è concluso con un pareggio 3-3. La partita, valida per la 27ª giornata del girone E di Serie D, ha visto gol, errori e tante emozioni da entrambe le squadre. I tifosi presenti hanno assistito a un incontro intenso, con occasioni da rete e momenti di tensione che hanno coinvolto gli spettatori.

Prato, 15 marzo 2026 - Gol, errori ed emozioni fra Prato e Siena. Finisce 3-3 il derby valido per la 27° giornata del girone E di Serie D. In un Lungobisenzio sold-out, i biancazzurri vanno tre volte in vantaggio, ma i bianconeri li riprendono. Mencagli e Rossetti (su rigore) spingono i loro sul 2-0. Lipari prima dell’intervallo dimezza il gap, per poi pareggiare i conti in avvio di ripresa. Verde riporta davanti i lanieri, ma al 92? Giannetti realizza il definitivo 3-3. Mister Dal Canto preferisce Greselin ad Andreoli e conferma in avanti Mencagli. Avvio davvero aggressivo quello dei biancazzurri, in pressione alta e costantemente nella metà campo offensiva degli avversari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gol ed emozioni al Lungobisenzio: fra Prato e Siena finisce 3-3 Articoli correlati Poche emozioni e nessun gol, finisce 0-0 fra Lecce e LazioL'occasione migliore per i salentini ma la traversa dice no a Ramadani LECCE - Pareggio a reti bianche al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Calcio Under 15 femminile. Girandola di gol ed emozioni. Spezia-Sestri finisce in paritàTanti gol e un punto per uno fra Spezia e Sestri Levante, con le aquilotte più volte rimontate dalle avversarie. Tutti gli aggiornamenti su Gol ed emozioni al Lungobisenzio fra... Temi più discussi: Emozioni al Maradona: dopo il giro d'onore di Sal Da Vinci il Napoli batte il Torino 2-1; Gol ed emozioni nel venerdì di campionato: pari della Meta Catania, la Roma 1927 vince il derby; Ballardini: Tsunami di emozioni al gol vittoria. Grande applicazione e personalità della squadra. Russo? E' un caprone... (Guarda il video); Modena Fc - Gazzetta di Modena - Zero gol, poche emozioni e un legno: un punto per i gialloblù nel derby. Gol ed emozioni al Lungobisenzio: fra Prato e Siena finisce 3-3Il Prato vola sul 2-0 con Mencagli e Rossetti. La doppietta di Lipari riprende i biancazzurri, di nuovo in vantaggio con Verde. Nel recupero è Giannetti a siglare il definitivo pari ... lanazione.it Serie B, terminate le gare delle ore 15: valanga Bari, cuore Empoli. Sorpasso Catanzaro, pari al 'Manuzzi' e al 'Menti'Il sabato pomeriggio della trentesima giornata regala gol ed emozioni forti, confermando la Serie B come un campionato dove nulla è scontato.. tuttob.com STATISTICHE - 14 GOL STAGIONALI PER HOJLUND 10 in campionato Fiorentina Genoa Juventus(2) Cremonese(2) Genoa(2) Verona Lecce 3 in Champions League Sporting Lisbona(2) Chelsea 1 in Supercoppa Italiana facebook #Frendrup: “Abbiamo fatto una partita unita. Il gol di #Vitinha Incredibile. Sono molto contento per lui” x.com